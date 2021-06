Охранник не узнал Криштиану Роналду

Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду угодил в нелепую ситуацию накануне матча с Венгрией на ЧЕ-2020 по футболу.

Один из охранников не узнал в маске Криштиану и затребовал у того документы. Роналду показал аккредитацию и спокойно прошел контроль.

Видео с конфузом доступно в сети:

Fair play to the Hungarian security staff for double checking that Cristiano Ronaldo had permission to attend today's game #EURO2020pic.twitter.com/pY6BagOjTV

— Balls.ie (@ballsdotie) June 15, 2021