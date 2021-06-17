Пятов преподал урок Трубину перед матчем Евро-2020 (видео)

Тренер вратарей сборной Украины Педро Харо каждый раз выдумывает новые упражнения для своих подопечных. Своеобразную дуэль на тренировке национальной команды провели Андрей Пятов и Анатолий Трубин.

На этот раз наставник заставил украинских вратарей необычным образом жонглировать мячом, и кипер "Шахтера" Трубин с большим трудом исполнял упражнение, а вот другой голкипер "Горняков" Пятов без проблем исполнил требования коуча.

Видео забавной тренировки вратарей доступно на YouTube-канале vZbirna:

Отметим, поединок второго тура Евро-2020 Украина - Северная Македония начнется в 16:00 по киевскому времени. В прямом эфире матч покажут сразу несколько телеканалов, а видео лучших моментов встречи будет оперативно доступно в нашем онлайне. Ранее букмекеры определили фаворита во встрече.

"Телеграф" напоминает, что в 1-м туре сборная Украина проиграла Нидерландам, а Северная Македония уступила Австрии. С полным расписанием и результатами всех матчей ЧЕ-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.