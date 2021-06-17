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Четверг, 17.06.2021
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Пятов преподал урок Трубину перед матчем Евро-2020 (видео)

Пятов преподал урок Трубину перед матчем Евро-2020 (видео)
Обновлено 12:14 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Тренер вратарей сборной Украины Педро Харо каждый раз выдумывает новые упражнения для своих подопечных. Своеобразную дуэль на тренировке национальной команды провели Андрей Пятов и Анатолий Трубин.

Нардепы приоделись в Раду, не забыв о матче сборной Украины на Евро-2020 (фото)

На этот раз наставник заставил  украинских вратарей необычным образом жонглировать мячом, и кипер "Шахтера" Трубин с большим трудом исполнял упражнение, а вот другой  голкипер "Горняков" Пятов без проблем исполнил требования коуча.

Видео забавной тренировки вратарей доступно на YouTube-канале vZbirna:

Отметим, поединок второго тура Евро-2020 Украина - Северная Македония начнется в 16:00 по киевскому времени. В прямом эфире матч покажут сразу несколько телеканалов, а видео лучших моментов встречи будет оперативно доступно в нашем онлайне. Ранее букмекеры определили фаворита во встрече.

"Телеграф" напоминает, что в 1-м туре сборная Украина проиграла Нидерландам, а Северная Македония уступила Австрии. С полным расписанием и результатами всех матчей ЧЕ-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 267

Все по теме:

Сборная Украины, Футбол, Андрей Пятов, Евро-2020, Анатолий Трубин, Сборная Северной Македонии.
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