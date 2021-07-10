Черчесов сделал выпад в сторону Украины, говоря о провале сборной России на Евро-2020

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, объясняя провал сборной РФ на чемпионате Европы, напомнил всем, что выстрелившие команды на Евро-2020 и близко не достигли успеха россиян на ЧМ-2018.

Черчесов считает, что команда России сейчас проходит переходной период и из-за этого не смогла показать результат на ЧЕ-2020. Кроме того, специалист посетовал на то, что многие лидеры национальной команды завершили международную карьеру после домашнего чемпионата мира, что не могло не сказаться на результатах сборной в будущем. Бывший тренер россиян отметил, что таким сборные как Украина, Дания, Чехия и Италия ничего не показали на чемпионате мира 2018 года, в то время как Россия добралась до четвертьфинала.

"Сборной действительно нужна поддержка. По одному никто не выйдет из кризиса. Только все вместе. А где были Украина, Дания, Чехия, Италия во время ЧМ-2018? Команда должна созреть", - цитирует Черчесова "СЭ".

Примечательно, что Россия не проходила отбор на ЧМ-2018, ведь являлась страной-хозяйкой Мундиаля. Сборная Украины в отборе на ЧМ-2018 заняла третье место в группе и не отобралась на турнир. Также не квалифицировались на прошлый Мундиаль и итальянцы с чехами, а датчане добрались лишь до 1/8 финала.

Напомним, на Евро-2020 сборная России не сумела выйти из группы, а команда Украины добралась до четвертьфинала турнира, где крупно проиграла Англии. После соревнований Черчесов ушел из сборной, заявив, что его не увольняли.