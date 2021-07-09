Черчесов утверждает, что его "не увольняли" из сборной России

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал свой уход из сборной РФ после провала на Евро-2020.

Специалист подчеркнул, что его "не увольняли", а он совместно с Российским футбольным союзом решил прекратить сотрудничество. Также Черчесов отметил, что он выполнил все поставленные задачи. Экс-наставник национальной команды пожелал новому главному тренеру команды удачи и выполнить задачу - выход в финальную стадию ЧМ-2022. Кроме того, Станислав отметил, что пару дней назад написал заявление на отпуск, а сейчас едет отдыхать в Осетию.

"Меня не увольняли, это важный момент. Со стороны тренерского штаба были выполнены все задачи, которые прописаны в контракте. Все, о чем мы договаривались, было выполнено. Мы пообщались, обсудили ситуацию и по обоюдному согласию приняли решение расстаться", - цитирует Черчесова Р-Спорт.

"Телеграф" напоминает, что на Евро-2020 сборная России заняла последнее место в группе B, крупно проиграв датчанам в решающей схватке. 8 июля стало известно, что Черчесов покинул национальную команду.