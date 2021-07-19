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Названы самые высокооплачиваемые участники Олимпиады в Токио

Названы самые высокооплачиваемые участники Олимпиады в Токио
Обновлено 12:11 Сегодня Телеграф Фото: Instagram lillardstime,easymoneysniper, naomiosaka

Издание Forbes опубликовало на своем сайте самых высокооплачиваемых атлетов, которые примут участие на предстоящих Олимпийских играх в Токио.

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По информации источника, самым высокооплачиваемым спортсменом на Играх я Японии станет баскетболист Кевин Дюрант, для которого эта Олимпиада будет уже третьей в карьере. В прошлом году баскетболист заработал $ 75 млн. Следом за ним в списке Forbes расположилась японская теннисистка Наоми Осака с доходом в $ 60 млн, а на третьей позиции разместился еще один баскетболист НБА Дэмьен Лиллард ($ 40,5 млн).

Также в списке присутствуют сербский теннисист Новак Джокович ($ 34,5 млн), британский гольфист Рори Макилрой ($ 32 млн), американский баскетболист Девин Букер ($ 30,5 млн), японский теннисист Кей Нисикори ($ 30,5 млн) и еще два представителя сборной США по баскетболу Крис Миддлтон ($ 27 млн) и Джру Холидэй ($23 млн).

Олимпиада в Токио начнется 23 июля и продлится до 8 августа. Украина на летних Играх будет представлена 158 атлетами, которые будет сражаться за медали в 25 видах спорта. С полным списком украинских олимпийцев можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Токио-2020.
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