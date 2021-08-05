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Марафонский заплыв на Олимпиаде: кто выиграл "золото" у мужчин

Марафонский заплыв на Олимпиаде: кто выиграл "золото" у мужчин
Обновлено 07:36 Сегодня Телеграф Фото: Twitter fina1908

В четверг, 5 августа, на Олимпийских играх в Токио разыграли один комплект наград в марафонском плавании. 13-й соревновательный день Игр открывали пловцы-мужчины на открытой воде.

Об этом сообщает официальный сайт Олимпиады-2020.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

Победу в марафонском заплыве на 10 км одержал немец Флориан Велльброк, который проплыл дистанцию за 1:48:33.7. Следом за ним с отставанием в 25 секунд финишировал венгр Криштоф Рашовски, а третьим на финиш добрался итальянец Грегорио Пальтриньери.

Результаты мужского заплыва на 10 км на открытой воде на Олимпиаде в Токио (топ-10):

Результаты мужского заплыва на 10 км на открытой воде на Олимпиаде в Токио

Напомним, вчера, 4 августа, состоялся марафонский заплыв среди женщин. В упорной борьбе в нем победу одержала бразильянка Ана Марсела Кунья.

На Олимпийских играх в Токио проходит 13-й соревновательный день, который уже подарил Украине одну медаль. В гребле на каноэ на дистанции 200 метров "бронзу" добыла Людмила Лузан. Эта награда стала первой для украинских гребцов на текущей Олимпиаде. Со всеми результатами Олимпиады-2020 можно ознакомиться в нашей онлайн-трансляции.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Плавание, Токио-2020.
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