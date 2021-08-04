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Марафонский заплыв на Олимпиаде: кто выиграл "золото" среди женщин

Марафонский заплыв на Олимпиаде: кто выиграл "золото" среди женщин
08:18 Сегодня Телеграф Фото: Twitter fina1908

В среду, 4 августа, медальные соревнования на Олимпийских играх в Токио открывал женский заплыв на 10 км на открытой воде.

Об этом сообщает официальный сайт Игр.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

В марафонском плавании среди женщин победу одержала бразильянка Ана Марсела Кунья, которая преодолела дистанцию за 1:59:30.8. "Серебро" завоевала представительница Нидерландов Шарон ван Роувендал (1:59:31.7), а "бронзу" добыла австралийка Карина Ли (1:59:32.5).

Отметим, в заплыве принимала участие украинка Кристина Панчишко, которая заняла 22-е место с результатом 2:07:35.1.

Плавание на открытой воде. Женщины, 10 км.

"Телеграф" напоминает, что в плавании сборная Украины завоевала две медали на Олимпийских играх в Токио. Обе медали на счету Михаила Романчука, который стал третьим в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем, а также взял "серебро" на дистанции 1500 м в/с.

За всеми результатами украинцев и не только можно следить в нашем онлайне 12-го соревновательного дня. Также у нас на сайте доступны все медальные результаты Олимпиады.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Плавание, Токио-2020.
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