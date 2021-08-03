Олимпиада: онлайн-трансляция 12-го игрового дня

В среду, 4 августа, на Олимпийских играх в Токио состоится 12-й соревновательный день, в рамках которого будет разыграно 17 комплектов медалей.

Об этом сообщает официальный сайт игр.

Основные медальные надежды "Желто-синих" связывают с борьбой. Во-первых, борцы греко-римского стиля Жан Беленюк и Парвиз Насимов проведут финальные поединки. Во-вторых, Ирина Коляденко сразится за "бронзу" в малом финале. Кроме того, синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук сохраняют хорошие шансы на медаль после двух соревновательных дней.

Расписание и результаты украинцев на Олимпиаде-2020 за 4 августа (время киевское):

0:30 Плавание на открытой воде. Женщины, 10 км. Кристина Панчишко

4:05 Гребля на байдарках и каноэ. Женщины, каноэ-одиночка 200 м. Квалификация. Людмила Лузан, Анастасия Четверикова

4:47 Гребля на байдарках и каноэ. Женщины, байдарка-одиночка 500 м. Квалификация. Юлия Юрийчук, Мария Повх

5:30 Легкая атлетика. Женщины, 400 м с барьерами. Финал. Анна Рыжикова, Виктория Ткачук

После 5:30 Вольная борьба. Женщины, до 57 кг. 1/8 финала. Татьяна Кит – Сивар Бусетта (Тунис)

9:00 Прыжки в воду. Женщины, вышка 10 м. Квалификация. София Лискун

10:20 Трек. Женщины, кейрин. Квалификация. Любовь Басова, Елена Старикова

После 13:45. Греко-римская борьба. До 67 кг. Финал. Парвиз Насибов - Мухаммадали Гераеи (Иран)

После 14:10. Греко-римская борьбе. До 87 кг. Финал. Жан Беленюк - Виктор Лоринц (Венгрия)

14:55. Вольная борьба. До 62 кг. Бронзовый финал. Ирина Коляденко -

13:30. Артистическое плавание. Дуэт, произвольная программа. Финал. Марта Федина/Анастасия Савчук

14:15 Легкая атлетика. Мужчины, метание молота. Финал. Михаил Кохан

Расписание и результаты медальных соревнований 4 августа на Олимпиаде в Токио:

0:30 – 3:10. Плавание. Женский марафон, 10 км

3:00 – 6:00. Легкая атлетика. Женщины - 400 м/б

3:00 – 7:40. Скейтбординг. Женщины, парк

8:00 – 10:00. Бокс. Мужчины, 81 кг

8:30 – 10:55. Парусный спорт. Медальные гонки в 470 – мужчины и женщины

9:30 – 13:00. Велоспорт, трек. Мужская гонка преследования

12:15 – 16:00. Спортивная борьба. Женская борьба – 62 кг. Греко-римская борьба – 67 кг, 87 кг

12:30 – 16:00. Легкая атлетика. Мужчины - 200 м, 800 м, молот. Женщины - 3000 м/б

13:00 – 15:40. Конный спорт. Конкур, личные соревнования

13:30 – 15:00. Артистическое плавание. Дуэт

13:50 – 16:00. Тяжелая атлетика. Мужчины – 109+ кг

Со всеми результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 3 августа можно ознакомиться у нас на сайте. "Телеграф" ведет текстовый онлайн Игр, где оперативно появляется информация о всех победителях, а также украинских призерах Олимпийских игр в Японии.