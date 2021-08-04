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Италия с мировым рекордом выиграла мужскую командную гонку в велотреке

Италия с мировым рекордом выиграла мужскую командную гонку в велотреке
12:43 Сегодня Телеграф Фото: Twitter INEOSGrenadiers

В среду, 4 августа, на Олимпийских играх в Токио разыграли один комплект медалей в велотреке. Мужчины соревновались в командной гонке преследования.

Об этом сообщает официальный сайт Игр.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

В финале командной гонки преследования итальянцы на последних метрах дистанции сумели оказаться быстрее датчан и стать олимпийскими чемпионами Токио. К слову, сборная Италии установила новый олимпийский и мировой рекорды, проехав 4 000 метров за 3:42.307. Датчане стали серебряными призерами Игр с результатом 3.42,307. 

Результаты финальной мужской командной гонки в велотреке на Олимпиаде

"Бронзу" в эмоциональной велогонке завоевали австралийцы, которые опередили новозеландцев. Отметим, что один из новозеландских гонщиков упал во время заезда, облегчив для австралийцев задачу. 

Результаты мужской командной гонки за бронзу в велотреке на Олимпиаде в Токио

Кроме того, сегодня сразу две украинки Любовь Басова и Елена Старикова прошли в следующий этап квалификации в кейрине. С другими результатами украинцев в 12-й соревновательный день Олимпиады можно следить в нашей онлайн-трансляции.

С результатами медальных заездов в велотреке за 3 августа можно ознакомиться у нас на сайте

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Велотрек, Токио-2020.
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