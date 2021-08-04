Италия с мировым рекордом выиграла мужскую командную гонку в велотреке

В среду, 4 августа, на Олимпийских играх в Токио разыграли один комплект медалей в велотреке. Мужчины соревновались в командной гонке преследования.

Об этом сообщает официальный сайт Игр.

В финале командной гонки преследования итальянцы на последних метрах дистанции сумели оказаться быстрее датчан и стать олимпийскими чемпионами Токио. К слову, сборная Италии установила новый олимпийский и мировой рекорды, проехав 4 000 метров за 3:42.307. Датчане стали серебряными призерами Игр с результатом 3.42,307.

"Бронзу" в эмоциональной велогонке завоевали австралийцы, которые опередили новозеландцев. Отметим, что один из новозеландских гонщиков упал во время заезда, облегчив для австралийцев задачу.

Кроме того, сегодня сразу две украинки Любовь Басова и Елена Старикова прошли в следующий этап квалификации в кейрине. С другими результатами украинцев в 12-й соревновательный день Олимпиады можно следить в нашей онлайн-трансляции.

С результатами медальных заездов в велотреке за 3 августа можно ознакомиться у нас на сайте.