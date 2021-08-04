Бокс на Олимпиаде: определен чемпион в полутяжелом весе

В среду, 4 августа, на Олимпийских играх в Токио разыграли очередное "золото" в боксе. В 12-й соревновательный день Олимпиады в ринге за медаль высшей пробы боролись мужчины в полутяжелом дивизионе.

Об этом сообщает официальный сайт Игр в Японии.

В весовой категории до 81 кг победу в олимпийском турнире по боксу одержал кубинец Арлен Лопес, который в финальном поединке одолел британца Бенджамина Уиттакера раздельным решением судей. Четыре судей из пяти отдали победу кубинцу, который стал двукратным олимпийским чемпионом. В 2016 году Арлен побеждал на Играх в Рио.

"Бронзу" в этой весовой категории накануне завоевали представитель олимпийского комитета России Имам Хатаев и азербайджанец Лорен Альфонсо Домингес.

"Телеграф" напоминает, что вчера, 3 августа, в боксе разыграли 2 "золота". Японка Сэна Ириэ стала первой чемпионкой Токио в этом виде спорта. А у мужчин в весе до 69 кг победу одержал кубинец Роньель Иглесиас.