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На Олимпиаде в Токио разыграли последние медали в парусном спорте: кто взял "золото"

На Олимпиаде в Токио разыграли последние медали в парусном спорте: кто взял "золото"
Обновлено 11:06 Сегодня Телеграф Фото: Twitter uk_sport

В среду, 4 августа, на Олимпийских играх в Токио завершились соревнования по парусному спорту. В 12-й игровой день Олимпиады за медали сражались мужчины и женщины в классе 470.

Об этом сообщает официальный сайт Игр в Японии.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

Победу у мужчин в классе 470 завоевали австралийцы Мэтью Белчер и Уилл Райан. Второй результат показали Антон Дольберг и Фредрик Бергстрем из Швеции, а "бронза" досталась дуэту из Испании Хорди Ксаммару и Николасу Родригесу Гарсия-Пасу.

У женщин в классе 470 "золото" завоевали британки Ханна Миллз и Эйлид Макинтайр. "Серебро" досталось полячкам Агнешке Скржипулец и Йоланте Огар, "бронза" досталась француженкам Камилле Лекуантр и Алоизе Реторна.

"Телеграф" напоминает, что вчера, 3 августа, в парусном спорте разыграли сразу же четыре комплекта наград.

"Телеграф" ведет онлайн-трансляцию 12-го игрового дня Олимпиады в Токио. Кроме того, все медальные результаты Игр доступны у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Парусный спорт, Токио-2020.
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