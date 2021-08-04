Конный спорт: кто выиграл "золото" в 12-й день Олимпиады

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16:55 Сегодня Телеграф Фото: Twitter FEI_Global

В среду, 4 августа, на Олимпийских играх в Токио, разыграли один комплект наград в конном спорте. За медали сражались в индивидуальном первенстве по конкуру.

Об этом сообщает официальный сайт Игр в Японии.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

Победу в индивидуальном первенстве одержал британец Бен Махер, который опередил шведа Педера Фредриксона, выигравшего "серебро", а также нидерландца Майкела ван дер Флютена, ставшего бронзовым призером Игр. Отметим, украинец Александр Продан в квалификационном турнире в конкуре, который проходил вчера, 3 августа, не сумел пробиться в 30-ку лучших и не попал в финал.

Конный спорт. Олимпийские игры. Токио, Япония. Конкур. Индивидуальное первенство

Результаты конкура в индивидуальное первенстве на Олимпиаде в Токио

Ранее "Телеграф" сообщал о результатах в конном спорте за предыдущий медальный день в этом виде. Медальная программа конного спорта продолжится 7-го августа, когда состоится финал в командных соревнованиях по конкуру. Добавим, что эта медаль помогла Великобритании подняться на четвертое место в медальном зачете Игр. На счету Соединенного Королевства уже 15 золотых наград.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Конный спорт, Конкур, Токио-2020.
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