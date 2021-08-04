Грузинский тяжелоатлет показал космические результаты на Олимпиаде, побив 3 мировых рекорда

В среду, 4 августа, на Олимпийских играх в Токио разыграли последний комплект наград в тяжелой атлетике. За последние медали в этом виде спорта сражались мужчины в весовой категории свыше 109 кг, а победу с тремя рекордами одержал грузин Лаша Талахадзе.

Об этом сообщает официальный сайт Токио-2020.

27-летний Талахадзе без проблем завоевал "золото" в своей весовой категории, побив три мировых рекорда. В рывке грузин поднял 223 кг, а в толчке ему покорился вес в 265 кг. Таким образом, Талахадзе побил рекорды и в рывке, и в толчке, и в двоеборье (488 кг). "Серебро" досталось иранцу Али Давуди - 441 кг (200 + 241), а "бронзой" довольствовался сириец Ману Асааду - 424 кг (190 + 234).

Тяжелая атлетика. Олимпийские игры. Токио, Япония. Мужчины. Свыше 109 кг

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