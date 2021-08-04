Легкая атлетика на Олимпиаде: результаты 12-го игрового дня

В среду, 4 августа, на Олимпийских играх в Токио в рамках 12-го соревновательного дня разыграют 5 комплектов наград в легкой атлетике. Открывали медальную программу игрового дня в этом виде спорта бегуньи.

Об этом сообщает официальный сайт Игр.

Первый комплект медалей сегодня разыграли спортсменки в беге на 400 метров с барьерами. Победу в этой дисциплине с мировым рекордом одержала американка Сидни Маклафлин, которая пробежала дистанцию за 51,46 с. Второе место у еще одной представительницы США Дэлилы Мухаммад - 51,58, а Фемке Бол из Нидерландов выиграла "бронзу" - 52,03.

Отметим, в финальном забеге приняли участия сразу две украинки. Анна Рыжикова показала пятый результат - 53.48, а Виктория Ткачук финишировала 6-й - 53.79.

Легкая атлетика. Олимпийские игры. Токио, Япония. Женщины. 400 м барьерами

Программа медальных соревнований с легкой атлетики продолжится сегодня вечером. Со всеми результатами можно будет ознакомиться в этой статье.

"Телеграф" ведет онлайн-трансляцию 12-го соревновательного дня Олимпиады. Кроме того, у нас на сайте доступны все медальные результаты Игр.