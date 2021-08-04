Борьба на Олимпиаде: кто выиграл "золото" в 12-й день Игр

В среду, 4 августа, на Олимпийских играх в Токио разыграли 3 комплекта наград в борьбе.

Об этом сообщает официальный сайт Игр в Японии.

В весовой категории до 87 кг в греко-римской борьбе среди мужчин победу одержал украинец Жан Беленюк, который одолел венгра Виктора Лоринца со счетом 5:1. Бронзовыми призерами Игр стали немец Денис Максимилиан Кудла и серб Зураби Датунашвили.

В весовой категории до 67 кг в греко-римской борьбе победу отпраздновал иранец Мохаммадреза Джераи, который в финале одолел украинца Парвиза Насибова со счетом 9:1. "Бронзу" в этом весе завоевали египтянин Мохамед Ибрахим Эль-Сайед и немец Франк Штеблер.

В весовой категории до 62 кг в женской борьбе "золото" Игр завоевала местная спортсменка Юкако Каваи, которая в финале поборола представительницу Киргизии Айсулуу Тыныбекову со счетом 4:3. Бронзовые награда достались украинке Ирине Коляденко и Тайбе Мустафа Юсейн из Болгарии.

12-й игровой день на Олимпиаде в Токио подходит к концу. "Телеграф" следил за результатами украинцев.