На Олимпиаде в Токио 12-летняя спортсменка выиграла медаль

В среду, 4 августа, на Олимпийских играх в Токио прошли медальные соревнования среди женщин. Одну из наград завоевала 12-летняя японка Кокона Хираки.

Об этом сообщает официальный сайт Олимпиады в Токио.

В скейтборде разыграли один комплект наград среди женщин в дисциплине "парк". Победу завоевала японка Сакура Йосозуми, второе место заняла ее соотечественница Кокона Хираки, а третье место на счету британки Скай Браун. Примечательно, что возраст серебряной призерши составляет всего 12 лет. В то же время возраст победительницы - 19 лет, а британки - 13 лет.

Напомним, японцы пока берут все золотые медали в скейтбординге. Ранее Юто Хоригомэ выиграл первое "золото" в олимпийской истории скейтбординга, а 13-летняя Момидзи Нисия стала лучшей среди женщин в дисциплине "улица".

Скейтборд (дисциплина "парк"). Женщины

"Телеграф" ведет текстовый онлайн 12-го соревновательного дня на Олимпиаде в Токио. Кроме того, у нас на сайте доступны имена всех победителей Игр в Японии.