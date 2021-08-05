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На Олимпиаде разыграли последние медали в скейтбординге: кто взял "золото"

На Олимпиаде разыграли последние медали в скейтбординге: кто взял "золото"
08:06 Сегодня Телеграф Фото: Twitter AUSOlympicTeam

В четверг, 5 августа, на Олимпийских играх в Токио был разыгран последний комплект медалей в скейтбординге. В 13-й соревновательный день Олимпиады соревновались мужчины в дисциплине "парк".

Об этом сообщает официальный сайт Токио-2020.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

Олимпийским чемпионом Токио в скейтбординге в дисциплине "парк" стал австралиец Киган Палмер, который опередил бразильца Педру Барроса. Американец Кори Джуно стал бронзовым призером Игр.

Олимпийские игры. Скейтбординг. Мужчины. Парк. Финал

Результаты в скейтбординге - Парк - Олимпиада в Токио

Напомним, у женщин в дисциплине "парк" триумфовала японка Сакура Йосозуми, а второе место заняла ее 12-летняя соотечественница Кокона Хираки. В дисциплине "улица" у мужчин победу одержал местный спортсмен Юто Хоригомэ, а у женщин - 13-летняя японка Момидзи Нисия. Соревновательная программа по скейтбордингу, который дебютировал на Олимпийских играх именно в Токио, завершена. 

"Телеграф" ведет онлайн-трансляцию 13-го соревновательного дня Игр. Кроме того, у нас на сайте доступны все медальные результаты Олимпиады в Японии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Скейтбординг, Токио-2020.
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