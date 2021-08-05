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Легкая атлетика на Олимпиаде: результаты 13-го игрового дня

Легкая атлетика на Олимпиаде: результаты 13-го игрового дня
07:09 Сегодня Телеграф Фото: Twitter TeamUSA

В четверг, 5 августа, на Олимпийских играх в Токио проходит большой соревновательный день в легкой атлетике. В утренней сессии спортсмены разыграли три комплекта наград.

Об этом сообщает официальный сайт Олимпиады в Токио.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

В беге на 110 метров с барьерами победу одержал ямайский спринтер Хэнсл Парчмент, который пробежал дистанцию за 13,04. Второе место досталось американцу Гранту Холлоуэю, "бронзой" довольствовался еще один представитель Ямайки Рональд Леви.

В толкании ядра победу с олимпийским рекордом добыл американец Райан Краузер, толкнувший "снаряд" на 23,30 м. "Серебро" выиграл его соотечественник Джо Матиас Ковач, а "бронзу" завоевал новозеландец Томас Уолш.

Толкание ядра - результаты Олимпиады

В секторе прыгунов в длину в тройном прыжке победу с результатом 17,98 м одержал Педро Пабло Пичардо из Португалии. Второе место занял китаец Чжу Ямин, а третий результат показал Юг Фабрис Занго из Буркино-Фасо.

Тройной прыжок - результаты Олимпиады

Отметим, медальные соревнования по легкой атлетике продолжаться вечером. В этой статье будут добавлены все результаты.

На Олимпиаде начался 13-й соревновательный день, за ходом которого можно следить у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Легкая атлетика, Олимпийские игры, Олимпиада, Токио-2020.
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