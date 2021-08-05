Легкая атлетика на Олимпиаде: результаты 13-го игрового дня

В четверг, 5 августа, на Олимпийских играх в Токио проходит большой соревновательный день в легкой атлетике. В утренней сессии спортсмены разыграли три комплекта наград.
Об этом сообщает официальный сайт Олимпиады в Токио.
В беге на 110 метров с барьерами победу одержал ямайский спринтер Хэнсл Парчмент, который пробежал дистанцию за 13,04. Второе место досталось американцу Гранту Холлоуэю, "бронзой" довольствовался еще один представитель Ямайки Рональд Леви.
В толкании ядра победу с олимпийским рекордом добыл американец Райан Краузер, толкнувший "снаряд" на 23,30 м. "Серебро" выиграл его соотечественник Джо Матиас Ковач, а "бронзу" завоевал новозеландец Томас Уолш.
В секторе прыгунов в длину в тройном прыжке победу с результатом 17,98 м одержал Педро Пабло Пичардо из Португалии. Второе место занял китаец Чжу Ямин, а третий результат показал Юг Фабрис Занго из Буркино-Фасо.
Отметим, медальные соревнования по легкой атлетике продолжаться вечером. В этой статье будут добавлены все результаты.
На Олимпиаде начался 13-й соревновательный день, за ходом которого можно следить у нас на сайте.