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Борьба на Олимпиаде в Токио: кто выиграл "золото" в 14-й день Игр

Борьба на Олимпиаде в Токио: кто выиграл "золото" в 14-й день Игр
15:57 Сегодня Телеграф Фото: Twitter gorin

В пятницу, 6 августа, на Олимпиаде в Токио разыграли три комплекта наград в борьбе. За медали сражались представители вольного стиля в весовых категориях до 74 кг и 125 кг у мужчин и до 53 кг - у женщин.

Об этом сообщает официальный сайт Игр.

В весовой категории до 125 кг победу одержал американец Гейбл Дэн Стивенсон, который в финале оказался сильнее грузина Гено Петриашвили (10:8). "Бронзу" в этом весе добыли  иранец Амир Хоссейн Заре и турок Таха Акгюлью.

В весовой категории до 74 кг победу одержал представитель ОКР Заурбек Сидаков, который в финале одолел белоруса Магомедхабиба Кадимагомедова со счетом 7:0. "Бронзы" взяли американец Кайл Дэйк и узбек Бекзод Абдурахмонов.

У женщин в весовой категории до 53 кг триумфовала японка Маю Мукаида, которая в финале победила представительницу Китая Цзяню Пань со счетом 5:4. "Бронзы" на счету Ванессы Колодинской из Беларуси и Болортуи Бат Очир из Монголии.

Результаты соревнований по вольной борьбе на Олимпиаде в Токио 6 августа

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Вольная борьба, Олимпиада, Токио-2020.
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