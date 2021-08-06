Борьба на Олимпиаде в Токио: кто выиграл "золото" в 14-й день Игр

В пятницу, 6 августа, на Олимпиаде в Токио разыграли три комплекта наград в борьбе. За медали сражались представители вольного стиля в весовых категориях до 74 кг и 125 кг у мужчин и до 53 кг - у женщин.

Об этом сообщает официальный сайт Игр.

В весовой категории до 125 кг победу одержал американец Гейбл Дэн Стивенсон, который в финале оказался сильнее грузина Гено Петриашвили (10:8). "Бронзу" в этом весе добыли иранец Амир Хоссейн Заре и турок Таха Акгюлью.

В весовой категории до 74 кг победу одержал представитель ОКР Заурбек Сидаков, который в финале одолел белоруса Магомедхабиба Кадимагомедова со счетом 7:0. "Бронзы" взяли американец Кайл Дэйк и узбек Бекзод Абдурахмонов.

У женщин в весовой категории до 53 кг триумфовала японка Маю Мукаида, которая в финале победила представительницу Китая Цзяню Пань со счетом 5:4. "Бронзы" на счету Ванессы Колодинской из Беларуси и Болортуи Бат Очир из Монголии.

На Олимпийских играх в Токио подходит к концу 14-й соревновательный день, за ходом которого можно следить в нашем онлайне. Кроме того, у нас на сайте доступны все медальные результаты летних Игр.