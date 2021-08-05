Олимпиада: онлайн-трансляция 14-го игрового дня

В пятницу, 6 августа, на Олимпийских играх в Токио состоится 14-й соревновательный день, в рамках которого атлеты со всего мира разыграют 24 комплекта наград.

С полным расписанием соревнований за 6 августа на Олимпиаде-2020 можно ознакомиться на официальном сайте Игр в Японии.

Главные медальные надежды Украины вновь связывают с каратистами - на этот раз со Станиславом Гаруной и Анитой Серегиной. Кроме того, болеем за нашу борчиху Оксану Ливач, велогонщиц Любовь Басову и Елену Старикова и других украинских спортсменов, которые будут сражаться за медали или участвовать в квалификационных соревнованиях.

Расписание и результаты украинцев на Олимпиаде-2020 за 6 августа (время киевское):

23:30 Легкая атлетика. Мужчины, спортивная ходьба, 50 км. Финал. Иван Банзерук, Валерий Литанюк, Марьян Закальницкий

3:37 Гребля на байдарке и каноэ. Женщины, каноэ-двойка. Квалификация. Лузан/Четверикова

3:52 Гребля на байдарке и каноэ. Мужчины, каноэ-одиночка. Квалификация. Павел Алтухов, Юрий Вандюк

4:20 Художественная гимнастика. Квалификация. Кристина Пограничная, Виктория Оноприенко

4:30 Гребля на байдарке и каноэ. Женщины, байдарка-четверка. Украина

После 5:30 Вольная борьба. Женщины, до 50 кг. Оксана Ливач – Адият Идрис (Нигерия)

После 6:30 Каратэ. Женщины, кумите, 61 кг. Анита Серегина

9:00 Прыжки в воду. Мужчины, 10 м. Квалификация. Алексей Середа

9:30 Велотрек. Женщины, спринт. Квалификация. Любовь Басова, Елена Старикова

10:30 Легкая атлетика. Женщины, спортивная ходьба, 20 км. Финал. Людмила Оляновська, Мария Сахарук, Анна Шевчук

После 11:00 Каратэ. Мужчины, кумите, 75 кг. Станислав Гаруна

13:30 Артистическое плавание. Группы, техническая программа. Украина

Расписание и результаты медальных соревнований 6 августа на Олимпиаде в Токио:

0:00 – 5:00. Легкая атлетика. Мужчины, ходьба 50 км

4:00 – 6:50. Пляжный волейбол. Женский финал

5:00 – 7:00. Футбол. Женский финал

8:00 – 09:40. Бокс. Мужчины, 91 кг

8:30 – 14:15. Современное пятиборье. Женщины

9:30 – 12:30. Велоспорт, трек. Мужской спринт, женский мэдисон

10:30 – 15:30. Легкая атлетика. Женщины, ходьба 20 км

11:00 – 15:40. Каратэ. Ката мужчины. Кумите, мужчины до 75 кг, женщины до 61 кг

11:30 – 16:20. Скалолазание. Комбайн, женщины

12:15 – 16:00. Спортивная борьба. Женская борьба – 53 кг. Вольная борьба – 74 кг, 125 кг

13:00 – 16:00. Легкая атлетика. Мужчины - 5000 м, эстафета 4х100. Женщины - 400 м, 1500 м, эстафета 4х100, копье, шест

13:00 – 15:10. Хоккей на траве. Женский финал

13:30 – 16:40. Настольный теннис. Мужчины, командный турнир

С итогами 13-го игрового дня можно ознакомиться у нас на сайте. Все результаты украинцев за 5-е августа доступны по ссылке. Кроме того, "Телеграф" ведет онлайн Олимпиады, где доступны все медальные результаты Игр.