На Олимпиаде в Токио разыграли последнее "золото" в скалолазании: кто победил

В пятницу, 6 августа, на Олимпийских играх в Японии разыграли последний комплект медалей в скалолазании. В 14-й день Игр соревновались женщины.

Об этом сообщает официальный сайт Токио-2020.

Скалолазание дебютировало в Японии как олимпийский вид спорта, а потому 6 августа стал историческим днем для этого вида спорта, ведь мир узнал имя первой олимпийской чемпионки. Победу в этой дисциплине одержала Янья Гарнбрет из Словении, второй и третий результат показали спортсменки из Японии Михо Нонаке и Акие Ногути соответственно.

Скалолазание. Олимпийские игры. Токио, Япония. Женщины

Добавим, что программа этого вида спорта на Олимпиаде-2020 насчитывает всего одну дисциплину, а всего было разыграно 2 комплекта наград - у мужчин и у женщин. Напомним, вчера, 5 августа, мир узнал имя первого олимпийского чемпиона по скалолазанию. Им стал испанец Альберто Хинес Лопес.

Отметим, на Играх в Японии дебютировали сразу несколько новых видов спорта, в частности, софтбол, серфинг, скейтбординг, карате и BMX фристайл.