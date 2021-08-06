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На Олимпиаде в Токио разыграли последнее "золото" в скалолазании: кто победил

На Олимпиаде в Токио разыграли последнее "золото" в скалолазании: кто победил
16:59 Сегодня Телеграф Фото: Twitter Athlete365

В пятницу, 6 августа, на Олимпийских играх в Японии разыграли последний комплект медалей в скалолазании. В 14-й день Игр соревновались женщины.

Об этом сообщает официальный сайт Токио-2020.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

Скалолазание дебютировало в Японии как олимпийский вид спорта, а потому 6 августа стал историческим днем для этого вида спорта, ведь мир узнал имя первой олимпийской чемпионки. Победу в этой дисциплине одержала Янья Гарнбрет из Словении, второй и третий результат показали спортсменки из Японии Михо Нонаке и Акие Ногути соответственно.

Скалолазание. Олимпийские игры. Токио, Япония. Женщины

Результаты по спортивному скалолазанию на Олимпиаде в Токио за 6 августа

Добавим, что программа этого вида спорта на Олимпиаде-2020 насчитывает всего одну дисциплину, а всего было разыграно 2 комплекта наград - у мужчин и у женщин. Напомним, вчера, 5 августа, мир узнал имя первого олимпийского чемпиона по скалолазанию. Им стал испанец Альберто Хинес Лопес.

Отметим, на Играх в Японии дебютировали сразу несколько новых видов спорта, в частности, софтбол, серфинг, скейтбординг, карате и BMX фристайл.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Скалолазание, Токио-2020.
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