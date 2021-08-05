На Олимпиаде дебютировал новый вид спорта

В четверг, 5 августа, на Играх в Токио дебютировал новый олимпийских вид спорта - скалолазание. В 13-й соревновательный день в Японии за "золото" сражались мужчины.

Об этом сообщает официальный сайт Олимпиады-2020.

Победу в мужском турнире по скалолазанию на Олимпийских играх в Токио одержал испанец Альберто Хинес Лопес, "серебро" добыл американец Натаниэль Коулман, а "бронзу" добыл Якоб Шуберт из Австрии. Таким образом, Альберто Хинес Лопес стал первым олимпийским чемпионом в этом виде спорта, который только-только дебютировал на Олимпийских играх.

Скалолазание. Олимпийские игры. Токио, Япония. Мужчины

Отметим, на Играх в Японии дебютировали сразу несколько новых олимпийских видов спорта. В частности софтбол, серфинг, скейтбординг и BMX фристайл, который является первой велосипедной дисциплиной на Олимпиаде, где победу присуждают за оценки судей.

Завтра, 6 августа, за медали в скалолазании будут сражаться женщины.

С результатами 13-го соревновательного дня Олимпиады можно ознакомиться у нас на сайте. "Телеграф" ведет онлайн-трансляцию Игр в Японии.