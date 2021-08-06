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Хоккей на траве: кто выиграла "золото" на Олимпиаде в Токио

Хоккей на траве: кто выиграла "золото" на Олимпиаде в Токио
Обновлено 17:23 Сегодня Телеграф Фото: Twitter Grit_SportsLive

В пятницу, 6 августа, на Олимпийских играх в Токио разыграли последний комплект наград в хоккее на траве. За медали соревновались женщины.

Об этом сообщает официальный сайт Олимпиады-2020.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

Победу в женском олимпийском турнире по хоккею на траве завоевала сборная Нидерландов, которая в решающем поединке обыграла команду Аргентины. Итоговый счет - 3:1 (0:0, 3:1, 0:0, 0:0). В матче за бронзовые медали сборная Великобритании оказалась сильнее команды Индии. Итоговый счет - 4:3 (0:0, 2:3, 1:0, 1:0).

Результаты финала и матча за "бронзу" на олимпийском турнире по хоккею на траве за 6 августа:

Результаты хоккейных матчей на Олимпиаде-2020 за 6 августа

"Телеграф" напоминает, что вчера, 5 августа, состоялся финальный матч среди мужчин по хоккею на траве. Победу в мужском олимпийском турнире по в этом виде спорта завоевала сборная Бельгии, которая лишь в серии буллитов оказалась сильнее сборной Австралии - 3:2.

На Олимпиаде в Токио подходит к завершению 14-й соревновательный день, с результатами которого можно ознакомиться у нас на сайте. Также "Телеграф" ведет онлайн-трансляцию Олимпийских игр, в которой доступны все медальные результаты.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Хоккей на траве, Токио-2020.
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