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На Олимпиаде в Токио разыграли "золото" в хоккее на траве: кто победил

На Олимпиаде в Токио разыграли "золото" в хоккее на траве: кто победил
16:23 Сегодня Телеграф Фото: Twitter indianhockey

В четверг, 5 августа, на Олимпийских играх в Токио разыграли один комплект медалей в хоккее на траве. В 13-й соревновательный день за "золото" сражались мужчины.

Об этом сообщает официальный сайт Игр в Токио.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

Победу в мужском олимпийском турнире по хоккею на траве завоевала сборная Бельгии. В финале бельгийцы одолели команду Австралии, а итог поединка решила серия буллитов - 3:2. В основное время команды победителя не выявили - 1:1 (0:0, 0:0, 0:1, 1:0).

В матче за "бронзу" сборная Индии обыграла команду Германии со счетом 5:4 (0:1, 3:2, 2:0, 0:1).

Результаты финала и матча за бронзу по хоккею на траве на Олимпиаде в Токио

Завтра, 6 августа, на Олимпиаде в Токио "золото" в хоккее на траве разыграют между собой команды Нидерландов и Аргентины. В поединке за "бронзу" встретятся представительницы Индии и Великобритании.

"Телеграф" напоминает, что 13-й соревновательный день на Олимпиаде в Токио подходит к своему завершению. С результатами украинцев и не только можно ознакомиться в нашем онлайне. Также у нас на сайте доступны все медальные результаты Игр в Японии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Хоккей на траве, Токио-2020.
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