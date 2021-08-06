Легкая атлетика на Олимпиаде: результаты 14-го игрового дня

В пятницу, 6 августа, на Олимпийских играх в Токио состоится большой соревновательный день в легкой атлетике. Первые медали разыграли в мужской ходьбе на 50 км.

Об этом сообщает официальный сайт Игр в Японии.

Победу в ходьбе на 50 км завоевал польский легкоатлет Давид Томала, который преодолел дистанцию за 3:50.08, "серебро" добыл немец Йонатан Хильберт - 3:50.44, а "бронза" на счету канадца Эвана Данфи (3:50.59). Украинцы Валерий Литанюк и Марьян Закальницкий заняли 39-е и 25-е места соответственно, а Иван Банзерук не финишировал.

Результаты мужчин в ходьбе на 50 км (топ-10):

Отметим, рекордсмен мира на этой дистанции француз Йоанн Динис снялся с соревнований из-за проблем с желудком. Рекордное время легкоатлета становит 3:32:33.

Шестого августа программа легкой атлетики на Олимпиаде продолжится медальными соревнованиями вечером. Все результаты будут доступны в этой статье.

"Телеграф" ведет онлайн-трансляцию 14-го соревновательного дня, где доступны все результаты украинцев. Кроме того, у нас на сайте доступны все медальные результаты Игр в Токио.