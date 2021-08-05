Две медали Украины, США подбираются к Китаю в медальном зачете: итоги 13-го дня Игр

В четверг, 5 августа, на Олимпиаде в Токио завершился 13-й соревновательный день, которые подарил Украине две медали. "Телеграф" подводит итоги игрового дня.

Уже на старте олимпийского дня Украина получила свою первую медаль Людмила Лузан выиграла "бронзу" в гребле на каноэ-одиночке на дистанции 200 метров, принеся нашей команде первую награду в гребле. А под занавес игрового дня каратистка Анжелика Терлюга сражалась за "золото" в весовой категории до 55 кг, однако уступила и довольствовалась "серебром". Примечательно, что карате сегодня дебютировало на Олимпийских играх, так что украинка вошла в историю этого вида спорта.

Таким образом, сборная Украины поднялась на одно место в медальном рейтинге и теперь занимает 36-е место с 13 медалями (1 "золото", 3 "серебра" и 9 "бронз"). Китай продолжает лидировать в медальном зачете с 34 золотыми наградами в активе, правда, США потихоньку подбираются к "Поднебесной", немного сократив отставание по "золоту". К слову, американцы набрали всего 91 награду и лидируют в зачете по этому показателю.

Медальный зачет Олимпиады-2020 по итогам 13-го соревновательного дня (топ-10):

Последние медали 13-го соревновательного дня на Олимпиаде в Токио разыграли в настольном теннисе. Победу в женском командном турнире в этом виде спорта одержали китайки, которые в финале одолели японок со счетом 3:0. "Бронзу" завоевала сборная Гонконга, которая одолела команду Германии со счетом 3:1.

Со всеми результатами украинцев в 13-й соревновательный день можно ознакомиться у нас на сайте. Кроме того, "Телеграф" ведет онлайн-трансляцию Игр, где доступны медальные результаты всех соревнований.