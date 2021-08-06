Современное пятиборье: кто взял "золото" на Олимпиаде в Токио

В пятницу, 6 августа, на Олимпиаде в Токио состоялись медальные соревнования по современному пятиборью. За "золото" в этом виде спорта соревновались женщины.

Об этом сообщает официальный сайт Игр в Токио.

Победу среди женщин в современном пятиборье одержала представительница Великобритании Кейт Френч, "серебро" добыла представительница Литвы Лаура Асадаускайте, а "бронзу" - Шарольта Ковач из Венгрии.

Отметим, завтра, 7 августа медали в этом виде спорта разыграют мужчины.

Справка: соревнования по современному пятиборью проводятся в пяти дисциплинах: конкур, фехтование, стрельба, бег и плавание. Современным называется для отличия от классического многоборья. Ранее на Олимпиаде в Токио разыграли медали в триатлоне. У мужчин победу завоевал норвежец Кристиан Блумменфель, среди женщин лучшей стала представительница Бермудских островов Флора Даффи, а в миксте триумфовали британцы.

"Телеграф" ведет онлайн-трансляцию 14-го соревновательного дня на Олимпиаде в Токио, где можно ознакомиться со всеми результаты украинцев и не только. Кроме того, у нас на сайте доступны все медальные результаты Игр в Японии.