Скачать
Пятница, 06.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Легкая атлетика на Олимпиаде: результаты 14-го игрового дня
Легкая атлетика на Олимпиаде: результаты 14-го игрового дня
Уход Месси из "Барселоны" станет катастрофой для клуба
Уход Месси из "Барселоны" станет катастрофой для клуба
Бокс на Олимпиаде: определен чемпион в тяжелом весе
Бокс на Олимпиаде: определен чемпион в тяжелом весе
На Олимпиаде в Токио разыграли первое "золото" в пляжном волейболе: кто победил
На Олимпиаде в Токио разыграли первое "золото" в пляжном волейболе: кто победил

Велотрек на Олимпиаде в Токио: результаты 14-го дня игр

Велотрек на Олимпиаде в Токио: результаты 14-го дня игр
12:48 Сегодня Телеграф Фото: Twitter SportingLife

В пятницу, 6 августа, на Олимпиаде в Токио состоятся два медальных заезда среди велогонщиков. Первыми за "золото" сражались женщины в командной дисциплине мэдисон.

Об этом сообщает официальный сайт Токио-2020.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

В женском мэдисоне победу одержали велогонщицы из Великобритании Кэти Арчибальд и Лора Кенни, которые набрали 78 очков. Второй результат показали представительницы Дании Амали Дидериксен и Джули Лет, а "бронзу" добыли спортсменки из команды олимпийского комитета России (ОКР) Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская.

Результаты женского мэдисона на соревнованиях по велотреку на Олимпиаде в Токио:

Напомним, сегодня также пройдут медальные соревнования в велотреке среди мужчин, которые будут сражаться за медали в спринте. Результаты появятся здесь по окончанию заездов.

За ходом 14-го соревновательного дня на Олимпиаде в Токио можно следить в нашей онлайн-трансляции. Кроме того, все медальные результаты Игр в Японии доступны по ссылке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 43

Все по теме:

Олимпийские игры, Олимпиада, Велотрек, Токио-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Колос" стартовал в еврокубках с ничьей: видеообзор матча Лиги конференций с "Шахтером" Караганда
02 Легкая атлетика на Олимпиаде: результаты 14-го игрового дня
03 Бокс на Олимпиаде: определен чемпион в тяжелом весе
04 Официально: Месси покидает "Барселону"
05 Олимпиада: онлайн-трансляция 14-го игрового дня
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь