Велотрек на Олимпиаде в Токио: результаты 14-го дня игр

В пятницу, 6 августа, на Олимпиаде в Токио состоятся два медальных заезда среди велогонщиков. Первыми за "золото" сражались женщины в командной дисциплине мэдисон.

Об этом сообщает официальный сайт Токио-2020.

В женском мэдисоне победу одержали велогонщицы из Великобритании Кэти Арчибальд и Лора Кенни, которые набрали 78 очков. Второй результат показали представительницы Дании Амали Дидериксен и Джули Лет, а "бронзу" добыли спортсменки из команды олимпийского комитета России (ОКР) Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская.

Результаты женского мэдисона на соревнованиях по велотреку на Олимпиаде в Токио:

Напомним, сегодня также пройдут медальные соревнования в велотреке среди мужчин, которые будут сражаться за медали в спринте. Результаты появятся здесь по окончанию заездов.

За ходом 14-го соревновательного дня на Олимпиаде в Токио можно следить в нашей онлайн-трансляции. Кроме того, все медальные результаты Игр в Японии доступны по ссылке.