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Олимпиада в Токио: Китай взял свое в настольном теннисе

Олимпиада в Токио: Китай взял свое в настольном теннисе
16:30 Сегодня Телеграф Фото: Twitter doroppuauto1998

В пятницу, 6 августа, на Олимпиаде в Токио состоялись последние соревнования по настольному теннису. В 14-й игровой день Игр за медали сражались мужчины в командном первенстве. 

Об этом сообщает официальный сайт Токио-2020.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

Победу в командном турнире среди мужчин ожидаемо одержали представители Китая, которые в решающем матче одолели Германию со счетом 3:0. 

Подробные результаты матча Китай - Германия:

Результаты матча за золото в командном турнире мужчин по настольному теннису

В поединке за "бронзу" встретились сборные Южной Кореи и Японии. Итогом дуэли стала победа Страны Восходящего Солнца со счетом 3:1.

Подробные результаты матча Япония - Южная Корея:

Результаты бронзового матча в настольном теннисе в командном турнире мужчин

Отметим, китайцы на этой Олимпиаде выиграли 4 золотые и 3 серебряные медали в настольном теннисе, оставшись гегемоном в этом виде спорта.

"Телеграф" ведет онлайн-трансляцию 14-го соревновательного дня на Олимпиаде в Токио, который уже подходит к завершению. Кроме того, у нас на сайте доступны все медальные результаты Игр в Японии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Олимпийские игры, Олимпиада, Настольный теннис, Токио-2020.
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