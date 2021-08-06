Олимпиада в Токио: Китай взял свое в настольном теннисе

В пятницу, 6 августа, на Олимпиаде в Токио состоялись последние соревнования по настольному теннису. В 14-й игровой день Игр за медали сражались мужчины в командном первенстве.

Об этом сообщает официальный сайт Токио-2020.

Победу в командном турнире среди мужчин ожидаемо одержали представители Китая, которые в решающем матче одолели Германию со счетом 3:0.

Подробные результаты матча Китай - Германия:

В поединке за "бронзу" встретились сборные Южной Кореи и Японии. Итогом дуэли стала победа Страны Восходящего Солнца со счетом 3:1.

Подробные результаты матча Япония - Южная Корея:

Отметим, китайцы на этой Олимпиаде выиграли 4 золотые и 3 серебряные медали в настольном теннисе, оставшись гегемоном в этом виде спорта.

"Телеграф" ведет онлайн-трансляцию 14-го соревновательного дня на Олимпиаде в Токио, который уже подходит к завершению. Кроме того, у нас на сайте доступны все медальные результаты Игр в Японии.