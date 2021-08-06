Скачать
Пятница, 06.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Легкая атлетика на Олимпиаде: результаты 14-го игрового дня
Легкая атлетика на Олимпиаде: результаты 14-го игрового дня
Уход Месси из "Барселоны" станет катастрофой для клуба
Уход Месси из "Барселоны" станет катастрофой для клуба
Две медали Украины, США подбираются к Китаю в медальном зачете: итоги 13-го дня Игр
Две медали Украины, США подбираются к Китаю в медальном зачете: итоги 13-го дня Игр
На Олимпиаде дебютировал новый вид спорта
На Олимпиаде дебютировал новый вид спорта

Бокс на Олимпиаде: определен чемпион в тяжелом весе

Бокс на Олимпиаде: определен чемпион в тяжелом весе
Обновлено 10:19 Сегодня Телеграф Фото: Twitter Asnielrodrigue1

В пятницу, 6 августа, на Олимпийских играх в Токио прошел один финал в олимпийском турнире по боксу. За медали сражались представители тяжелого веса.

Об этом сообщает официальный сайт Игр.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

На арене "Кокугикан" в Токио состоялся финальный поединок в тяжелом весе (до 91 кг). "Золото" разыграли представитель олимпийского комитета России Муслим Гаджимагомедов и кубинец Хулио Сесар ла Крус. Итогом поединка стала победа представителя Кубы со счетом 5:0. Таким образом, Муслим стал серебряным призером Олимпиады, а  Хулио Сесар добыл "золото".

Хулио Сесар ла Крус стал олимпийским чемпионом по боксу

Ранее "бронзу" в этом весе завоевали Дэвид Ньика из Новой Зеландии и бразилец Абнер Тейшейра.

"Телеграф" напоминает, что на олимпийском турнире по боксу остался лишь один представитель от Украины - Александр Хижняк. Украинец проведет финальный бой в весе до 75 кг завтра, 7 августа.

"Телеграф" ведет онлайн-трансляцию 14-го соревновательного дня, где доступны все результаты украинцев. Кроме того, у нас на сайте доступны все медальные результаты Игр в Токио.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 343

Все по теме:

Олимпийские игры, Олимпиада, Бокс, Токио-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Колос" стартовал в еврокубках с ничьей: видеообзор матча Лиги конференций с "Шахтером" Караганда
02 Официально: Месси покидает "Барселону"
03 Олимпиада: онлайн-трансляция 14-го игрового дня
04 Легкая атлетика на Олимпиаде: результаты 14-го игрового дня
05 Уход Месси из "Барселоны" станет катастрофой для клуба
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь