Бокс на Олимпиаде: определен чемпион в тяжелом весе

В пятницу, 6 августа, на Олимпийских играх в Токио прошел один финал в олимпийском турнире по боксу. За медали сражались представители тяжелого веса.

Об этом сообщает официальный сайт Игр.

На арене "Кокугикан" в Токио состоялся финальный поединок в тяжелом весе (до 91 кг). "Золото" разыграли представитель олимпийского комитета России Муслим Гаджимагомедов и кубинец Хулио Сесар ла Крус. Итогом поединка стала победа представителя Кубы со счетом 5:0. Таким образом, Муслим стал серебряным призером Олимпиады, а Хулио Сесар добыл "золото".

Ранее "бронзу" в этом весе завоевали Дэвид Ньика из Новой Зеландии и бразилец Абнер Тейшейра.

"Телеграф" напоминает, что на олимпийском турнире по боксу остался лишь один представитель от Украины - Александр Хижняк. Украинец проведет финальный бой в весе до 75 кг завтра, 7 августа.

"Телеграф" ведет онлайн-трансляцию 14-го соревновательного дня, где доступны все результаты украинцев. Кроме того, у нас на сайте доступны все медальные результаты Игр в Токио.