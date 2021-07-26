Олимпийские игры, день третий: кто выиграл медали в тхэквондо

В понедельник, 26 июля, на Олимпиаде в Японии прошел третий соревновательный день, в котором разыграли два комплекта наград по тхэквондо.

В весовой категории до 67 кг среди женщин победу отпраздновала Матея Йелич из Хорватии. В финале олимпийского турнира хорватка одолела британку Лорен Уильямс со счетом 25:22.

"Бронзу" в малых финалах завоевали Рут Гбагби из Кот-д'Ивуара и Хедайе Малак из Египта.

У мужчин в весовой категории до 80 кг триумфовал представитель команды олимпийского комитета России Максим Храмцов, который в решающей схватке олимпийского турнира одолел иорданца Салеха Эльшарабати со счетом 20:9.

"Бронзу" в этом весе завоевали хорват Тони Канает и египтянин Сейф Эйсса.

Отметим, команда ОКР под занавес третьего игрового дня завоевала сразу три золотых медали. Кроме успеха Храмцова, россияне победили в женской сабле (София Позднякова) и в командном многоборье среди гимнастов.

На Играх-2020 игровой день, 26 июля, подошел к концу. За ходом соревнований можно было следить у нас на сайте. Все медальные результаты Олимпиады-2020 в Токио доступны в нашем онлайне.