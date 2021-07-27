Эстония выиграла "золото" в фехтовании на Олимпиаде в Токио

Во вторник, 27 июля, на Олимпийских играл в Токио состоялся командный турнир шпажисток.

Победу в олимпийском турнире фехтовальщиц на шпагах завоевала сборная Эстонии, которая в решающей схватке оказалась сильнее команды Южной Кореи. Итоговый счет - 36:32.

Бронзовые награды завоевали тальянки, которые в малом финале обыграли китаянок - 23:21. Женская сборная Украины по фехтованию на шпагах не отобралась на Игры-2020.

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На Олимпийских играх в Токио подходит к завершению четвертый соревновательный день, в рамках которого сборная Украины добыла свою третью медаль. "Бронзу" в стрельбе с пневматического пистолета с 10 метров в миксте добыли Елена Костевич и Олег Омельчук. Примечательно, что именно в шпаге сборная Украины выиграла свою вторую награду на летней Олимпиаде. Фехтовальщик Игорь Рейзлин в поединке за третье место победил итальянца Андреа Сантарелли. Еще одну медаль Украине принесла дзюдоистка Дарья Билодид.

Все результаты Олимпиады в Токио доступны в нашей онлайн-трансляции.