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Эстония выиграла "золото" в фехтовании на Олимпиаде в Токио

Эстония выиграла "золото" в фехтовании на Олимпиаде в Токио
Обновлено 15:20 Сегодня Телеграф Фото: Twitter EstoniaKorea

Во вторник, 27 июля, на Олимпийских играл в Токио состоялся командный турнир шпажисток.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

Победу в олимпийском турнире фехтовальщиц на шпагах завоевала сборная Эстонии, которая в решающей схватке оказалась сильнее команды Южной Кореи. Итоговый счет - 36:32.

Бронзовые награды завоевали тальянки, которые в малом финале обыграли китаянок - 23:21. Женская сборная Украины по фехтованию на шпагах не отобралась на Игры-2020.

Фехтование. Олимпийские игры. Токио. Женщины. Шпага. Командный турнир

На Олимпийских играх в Токио подходит к завершению четвертый соревновательный день, в рамках которого сборная Украины добыла свою третью медаль. "Бронзу" в стрельбе с пневматического пистолета с 10 метров в миксте добыли Елена Костевич и Олег Омельчук. Примечательно, что именно в шпаге сборная Украины выиграла свою вторую награду на летней Олимпиаде. Фехтовальщик Игорь Рейзлин в поединке за третье место победил итальянца Андреа Сантарелли. Еще одну медаль Украине принесла дзюдоистка Дарья Билодид.

Все результаты Олимпиады в Токио доступны в нашей онлайн-трансляции.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Олимпийские игры, Олимпиада, Фехтование, Шпага, Токио-2020.
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