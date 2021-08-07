Украинка Ливач оказалась в шаге от медали на Олимпиаде в Токио

Украинская борчиха Оксана Ливач на Олимпийских играх в Токио проиграла "бронзовую" схватку.

Об этом сообщает официальный сайт летних Игр в Японии.

В поединке за "бронзу" на олимпийском турнире по борьбе в весе до 50 кг 24-летняя украинка сражалась против представительницы США Сары Хильдебранд. Итогом схватки стала победа американки со счетом 1:12.

Напомним, на старте олимпийского турнира Ливач уверенно победила нигерийку Адият Идрис (10:0). В четвертьфинале украинка уступила китаянке Сунь Янан (3:7), а в утешительной схватке Оксана победила кубинку Юснейлис Гузман (6:0).

Отметим, в этой статье будут доступны результаты всех медальных соревнований по вольной борьбе за 7 августа. К слову, этот день стал последним в программе борьбы на Олимпиаде-2020.

Седьмого августа олимпийская сборная Украины уже добыла 3 медали. В гребле на каноэ вторыми стали Людмила Лузан и Анастасия Четверикова, а боксер Александр Хижняк выиграл "серебро", уступив в финале. В артистическом плавании украинки взяли "бронзу" в командном первенстве.

"Телеграф" ведет онлайн-трансляцию 15-го игрового дня на Олимпиаде в Токио, в которой доступны все результаты украинцев. Кроме того, у нас на сайте доступны имена всех победителей ОИ-2020.