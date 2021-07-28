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Велоспорт на Олимпиаде: результаты соревнований 5-го игрового дня

Велоспорт на Олимпиаде: результаты соревнований 5-го игрового дня
Обновлено 08:11 Сегодня Телеграф Фото: Twitter faustocoppi60

В среду, 28 июля, на олимпийских играх в Токио состоятся две велогонки, где разыграют два "золото". В утренней программе соревновались женщины, где победу в заезде с раздельным стартом одержала представительница Нидерландов Аннемик ван Влейтен.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

Об этом сообщает официальный сайт Игр.

Ван Влейте преодолела дистанцию в 22,1 километр за 30:13.49. Второй результат показала швейцарская спортсменка Марлен Ройссер (31:09.96), а "бронзу" завоевала еще одна представительница Нидерландов Анна ван дер Брегген (31:15.12).

Результаты женской гонки с раздельным стартом на Олимпийских играх:

Примечательно, что Аннемик ван Влейтен стала лишь второй на групповой гонке, которая проходила 25 июля. После финиша нидерландка призналась, что из-за отсутствия связи думала, что приехала первой.

Мужская гонка с раздельным стартом также запланирована на 28 июля. Начало заезда - в 11:40 по киевскому времени. В этой статье оперативно появятся результаты.

Добавим, что соревнования проходят на арене "Фудзи Интернешнл Спидвей", что находится у подножья горы Фудзияма.

За ходом пятого соревновательного дня Олимпиады можно следить в нашем онлайне. Все медальные результаты Игр доступны по ссылке.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Велоспорт, Олимпиада, Токио-2020.
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