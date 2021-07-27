Китаянки выиграли "золото" в синхронных прыжках в воду с 10-метрового трамплина

Во вторник, 27 июля, на Олимпийских играх в Токио прошли соревнования среди женщин в синхронных прыжках с 10-метрового трамплина. Украинок в этой дисциплине представлено не было.

Победу одержали китаянки Чэнь Юйси и Чжан Цзяци, набравшие в сумме 363,78 балла по итогам финала. Второй результат показали Джессика Паррато и Дилэйни Шнелл из США, а "бронзу" завоевали Габриэла Агундес и Алехандра Ороско.

Синхронные прыжки в воду c 10-метрового трамплина. Женщины.

На Олимпиаде-2020 в Японии проходит 4-й соревновательный день, за результатами украинцев и другими спортсменами можно следить у нас на сайте. Все победители Олимпиады доступны в нашей онлайн-трансляции.

"Телеграф" напоминает, что на счету сборной Украины уже три бронзовые награды, которые добыли дзюдоистка Дарья Билодид в весовой категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в индивидуальной шпаге и украинские стрелки из пневматического пистолета с 10 метров Елена Костевич и Олег Омельчук в миксте.