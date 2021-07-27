На Олимпиаде разыграли первые медали в истории Игр в серфинге

Во вторник, 27 июля, на Олимпийских играх в Японии были разыграны первые в истории Олимпиад медали в серфинге.

Первым в истории этого вида спорта олимпийским чемпионом стал бразилец Италу Ферейра, который завоевал "золото", победив в финале японца Каноя Игараси со счетом 6,60:15,14.

"Бронзу" завоевал австралиец Оуэн Райт, который в малом финале одолел бразильца Габриэла Медину. Итоговый счет - 11,97:11,77.

У женщин первой олимпийской чемпионкой по серфингу стала американка Карисса Мур, которая в финале оказалась сильнее представительницы ЮАР Бьянки Буйтентаг - 8,46:14,93.

"Бронзу" завоевала японка Амуро Цузуки, которая победила американку Кэролайн Маркс в малом финале - 4,26:6,80.

Ранее на Олимпиаде в Токио дебютировал скейтбординг. В этом виде спорта на Играх и у женщин, и у мужчин триумфовали японские атлеты. Примечательно, что возраст первой олимпийской чемпионки по скейтбордингу всего 13 лет.

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