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На Олимпиаде разыграли первые медали в истории Игр в серфинге

На Олимпиаде разыграли первые медали в истории Игр в серфинге
Обновлено 12:06 Сегодня Телеграф Фото: Twitter finalgxrl

Во вторник, 27 июля, на Олимпийских играх в Японии были разыграны первые в истории Олимпиад медали в серфинге.

Первым в истории этого вида спорта олимпийским чемпионом стал бразилец Италу Ферейра, который завоевал "золото", победив в финале японца Каноя Игараси со счетом 6,60:15,14.

"Бронзу" завоевал австралиец Оуэн Райт, который в малом финале одолел бразильца Габриэла Медину. Итоговый счет - 11,97:11,77.

 

 У женщин первой олимпийской чемпионкой по серфингу стала американка Карисса Мур, которая в финале оказалась сильнее представительницы ЮАР Бьянки Буйтентаг -  8,46:14,93.

"Бронзу" завоевала японка Амуро Цузуки, которая победила американку Кэролайн Маркс в малом финале -  4,26:6,80.

Ранее на Олимпиаде в Токио дебютировал скейтбординг. В этом виде спорта на Играх и у женщин, и у мужчин триумфовали японские атлеты. Примечательно, что возраст первой олимпийской чемпионки по скейтбордингу всего 13 лет.

За ходом четвертого игрового дня на Олимпиаде в Токио следите в нашей онлайн-трансляции. Все результаты Игр доступны у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 209

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Олимпийские игры, Олимпиада, Серфинг, Токио-2020.
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