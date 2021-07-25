Китай остался единоличным лидером медального зачета после победы тяжелоатлета: итоги второго дня Олимпиады

На Олимпийских играх в Токио завершился второй соревновательный день.

Закрывали второй игровой день тяжелоатлеты-мужчины в весовой категории до 67 кг. Победу в этом весе одержал китайский спортсмен Чэнь Лицзюнь, который сумел опередить колумбийца Луиса Хавьера Москеру и итальянца Мирко Дзанни. К слову, Лицзюнь установил олимпийский рекорд, показав результат по сумме рывка и толчка - 332 кг (144 + 187, олимпийский рекорд).

Результаты соревнований по тяжелой атлетике у мужчин до 67 кг:

Эта победа позволила Китаю выйти на чистое первое место в медальном зачете Олимпиады в Токио. На счету команды КНР 6 золотых наград, одно "серебро" и четыре "бронзы". За китайцами расположились хозяева Олимпиады - японцы, которые завоевали 5 золотых наград. 4 награды высшего качество выиграли американцы, идущие третьими в медальном зачете Игр.

Медальный зачет Игр в Токио:

Сборная Украины взяла традицию: один день - одна медаль. На этот раз после субботнего успеха дзюдоистки Дарьи Билодид бронзовую медаль завоевал шпажист Игорь Рейзлин. Эта медаль позволила "Желто-синим" занять 31-е место в неофициальном медальном зачете Игр.

Сенсацией игрового дня стала победа австрийки Анны Кляйсенхофер, которая даже не является профессиональной велогонщицей. Из-за отсутствия радиосвязи соперницы не поняли, что она уехала в отрыв, и дали австрийке спокойной выиграть "золото".

Соревнования на Олимпиаде-2020 продлятся до 8 августа.

Со всеми результатами второго игрового дня можно ознакомиться у нас на сайте.