Скачать
Воскресенье, 25.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Украинский шпажист Рейзлин выиграл "бронзу" на Олимпиаде в Токио
Украинский шпажист Рейзлин выиграл "бронзу" на Олимпиаде в Токио
Брат и сестра завоевали "золото" в дзюдо на Олимпийских играх
Брат и сестра завоевали "золото" в дзюдо на Олимпийских играх
На Олимпиаде-2020 разыграли первый комплект медалей в фехтовании на рапирах
На Олимпиаде-2020 разыграли первый комплект медалей в фехтовании на рапирах
Узбекский спортсмен выиграл "золото" на Олимпиаде
Узбекский спортсмен выиграл "золото" на Олимпиаде

Китай остался единоличным лидером медального зачета после победы тяжелоатлета: итоги второго дня Олимпиады

Китай остался единоличным лидером медального зачета после победы тяжелоатлета: итоги второго дня Олимпиады
Обновлено 17:34 Сегодня Телеграф Фото: Twitter iChongqing_CIMC

На Олимпийских играх в Токио завершился второй соревновательный день.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

Закрывали второй игровой день тяжелоатлеты-мужчины в весовой категории до 67 кг. Победу в этом весе одержал китайский спортсмен Чэнь Лицзюнь, который сумел опередить колумбийца Луиса Хавьера Москеру и итальянца Мирко Дзанни. К слову, Лицзюнь установил олимпийский рекорд, показав результат по сумме рывка и толчка - 332 кг (144 + 187, олимпийский рекорд).

Результаты соревнований по тяжелой атлетике у мужчин до 67 кг:

Эта победа позволила Китаю выйти на чистое первое место в медальном зачете Олимпиады в Токио. На счету команды КНР 6 золотых наград, одно "серебро" и четыре "бронзы". За китайцами расположились хозяева Олимпиады - японцы, которые завоевали 5 золотых наград. 4 награды высшего качество выиграли американцы, идущие третьими в медальном зачете Игр.

Медальный зачет Игр в Токио:

Сборная Украины взяла традицию: один день - одна медаль. На этот раз после субботнего успеха дзюдоистки Дарьи Билодид бронзовую медаль завоевал шпажист Игорь Рейзлин. Эта медаль позволила "Желто-синим" занять 31-е место в неофициальном медальном зачете Игр.

Сенсацией игрового дня стала победа австрийки Анны Кляйсенхофер, которая даже не является профессиональной велогонщицей. Из-за отсутствия радиосвязи соперницы не поняли, что она уехала в отрыв, и дали австрийке спокойной выиграть "золото".

Соревнования на Олимпиаде-2020 продлятся до 8 августа.

Со всеми результатами второго игрового дня можно ознакомиться у нас на сайте

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 188

Все по теме:

Олимпийские игры, Олимпиада, Токио-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Беринчик досрочно остановил "Русского молота" в бою на голых кулаках (видео)
02 Украинка Костевич остановилась в шаге от медали на Олимпиаде в Токио
03 Китай идет в отрыв: тяжелоатлет из Поднебесной выиграл "золото" Олимпиады
04 На Олимпиаде в Токио побит мировой рекорд в плавании
05 На Олимпиаде в Токио разыграли первые медали в плавании
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь