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На Олимпиаде в Токио разыграли первые медали в командных видах спорта

На Олимпиаде в Токио разыграли первые медали в командных видах спорта
Обновлено 09:54 Сегодня Телеграф Фото: Twitter TeamCanada

Во вторник, 27 июля, на Олимпиаде-2020 в Токио пройдут решающие матчи по софтболу среди женщин, в частности был сыгран поединок за "бронзу". Таким образом, на Играх впервые разыграли медаль в командном виде спорта.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

В матче за третье место сборная Канады обыграла Мексику со счетом 3:2. Таким образом, "бронзу" в софтболе выиграли канадки, а мексиканки остались с "деревянными" наградами.

Результаты матча за третье место по софтболу среди женщин на Олимпиаде в Токио:

Отметим, финальный поединка в этой дисциплине состоится также сегодня. В нем примут участия местные спортсменки - японки, которым будут противостоять американки. Матч за "золото" Олимпиады-2020 Япония - США начнется в 14.00 по киевскому времени.

На Олимпиаде в Токио проходит четвертый игровой день, за результатами украинцев можно следить у нас на сайте. Все победители Игр доступны в нашей онлайн-трансляции.

"Телеграф" напоминает, что на счету сборной Украины уже три бронзовые награды, которые добыли дзюдоистка Дарья Билодид в весовой категории до 48 кг и фехтовальщик  Игорь Рейзлин в индивидуальной шпаге, 27 июля третью "бронзу" взяли украинские стрелки из пневматического пистолета с 10 метров Елена Костевич и Олег Омельчук

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Софтбол, Токио-2020.
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