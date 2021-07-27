Швейцарки заняли весь пьедестал в маунтинбайке на Олимпийских играх

Во вторник, 27 июля, на Олимпийских играх в Токио состоялась женская гонка по маунтинбайку.

Победу в заезде одержала швейцарская спортсменка Йоланда Нефф, которая преодолела дистанцию в 20, 55 км за 1:15:46. Следом за ней расположились ее соотечественницы Сина Фрей и Линда Индерганд, которые заняли второе и третье места соответственно. Таким образом, впервые на Олимпиаде в Токио весь пьедестал заняли представители одной страны.

Отметим, украинская велогонщица Яна Беломоина, участвовавшая в заезде, попала в топ-10, проиграв лидеру почти на четыре минуты.

Маунтинбайк. Результаты женского заезда на Олимпиаде в Токио:

Ранее "Телеграф" сообщал о результатах мужской гонки по маунтинбайку на Олимпийских играх в Токио. К слову, в мужском заезде украинцы представлены не были.

На Олимпийских играх в Токио проходит четвертый соревновательный день, за которым можно следить в нашем онлайне. Со всеми результатами Олимпиады2-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.