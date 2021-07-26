На Олимпийских играх разыграли первые медали в маунтинбайке

В понедельник, 26 июля, в третий игровой день в борьбу за награды вступили велогонщики в дисциплине маунтинбайк.

Победу в мужском заезде на 28.25 км завоевал британец Томас Пидкок, который преодолел дистанцию за 1:25:14. Серебряный результат показал представитель Швейцарии Матиас Флюкигер , уступивший лидеру 20 секунд. "Бронзой" довольствовался испанец Давид Валеро, отставший от первого места на 34 секунды.

Результаты мужского заезда в маунтинбайке на Олимпиаде в Токио:

В этой дисциплине украинские велогонщики участия не принимали. Завтра, 27 июля на Играх в маунтинбайке выступит украинка Яна Беломоина.

Ранее "Телеграф" сообщал о невероятной победе велогонщицы из Австрии Анны Кизенхофер. Фаворитки не заметили, как австрийка ушла в отрыв и подумали, что гонка идет по ихнему сценарию. В итоге олимпийской чемпионкой стала спортсменка-любительница. У мужчин в групповой гонке победил эквадорский велогонщик Ричард Карапас.

На Играх-2020 проходит третий соревновательный день, за которым можно следить у нас на сайте. Все результаты Олимпиады-2020 в Токио доступны в нашем онлайне.