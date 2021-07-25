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Австрия взяла "золото" на Олимпиаде впервые с 2004 года

Австрия взяла "золото" на Олимпиаде впервые с 2004 года
12:17 Сегодня Телеграф Фото: Instagram annakiesenhofer

В воскресенье, 25 июля, на Олимпиаде в Японии состоялась женская групповая шоссейная велогонка.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

Заезд завершился настоящей сенсацией, ведь победила представительница Австрии Анна Кляйсенхофер, на которую, мягко говоря, никто не ставил. 137-километровую дистанцию австрийская велогонщица преодолела за 3 часа 52 минуты и 45 секунд. Пелотон догнать Анну, которая уехала в отрыв, не успел. В итоге Аннемик ван Влойтен из Нидерландов финишировала второй, а итальянка Элиза Лонго Боргини выиграла "бронзу".

Результаты женской групповой велогонки на Олимпиаде в Токио:

Единственная украинская велогонщица, участвовавшая в заезде, Валерия Кононенко не доехала до финиша, сойдя с дистанции.

Примечательно, что спортсмен из Австрии побеждал в последней раз на летней Олимпиаде еще во времена Игр в Афинах в 2004 году, а успех Кляйсенхофер и вовсе является историческим достижением для австрийского велоспорта.

За ходом второго соревновательного дня Олимпиады-2020 можно следить у нас на сайте. Со всеми главными новостями ОИ-2020 можно ознакомиться в нашем онлайне.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Велоспорт, Олимпиада, Токио-2020, Анна Кляйсенхофер.
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