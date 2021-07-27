Американские гимнастки драматично упустили победу в командном первенстве на Олимпийских играх

Во вторник, 27 июля, на Олимпийских играх в Токио (Япония) состоялся командный турнир по спортивной гимнастике в многоборье.

Победу в олимпийском турнире завоевали представители сборной олимпийского комитета России, в составе которой выступили Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Россиянки набрали в сумме 169,528 балла. Второе место заняли американки (166,096), а "бронзой" довольствовались британки (164,096).

Отметим, лидер сборной США, четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз снялась с командного многоборья на Олимпиаде-2020 после неудачного опорного прыжка. О причинах такого решения титулованной спортсменки не сообщается. Без своего лидера американки не сумели догнать россиянок.

Добавим, что это первая победа россиянок в командном турнире по спортивной гимнастике в многоборье в истории Олимпийских игр.

Напомним, гимнасты-мужчины из команды олимпийского комитета России добыли победу в командном многоборье накануне, 26 июля.

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