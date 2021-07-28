Россияне проиграли оба финала в баскетболе 3x3 на Олимпиаде в Токио

В среду, 28 июля, на Олимпиаде-2020 в Токио завершились соревнования по баскетболу 3x3 среди мужчин и женщин. Примечательно, что в обоих матчах участие принимали команды олимпийского комитета России (ОКР), которые в итоге довольствовались только вторыми местами.

Об этом сообщает официальный сайт Игр.

В финале мужского олимпийского турнира сборная Латвии обыграла россиян со счетом 21:18, а "бронзу" добыли сербские баскетболисты, обыгравшие бельгийцев со счетом 21:10.

У женщин "золотые" награды завоевали американки, которые одолели команду ОКР со счетом 18:15. В "бронзовом" матче китаянки оказались сильнее француженок с итоговым счетом 14:16.

Таким образом, на Олимпиаде в Токио завершились соревнования по баскетболу 3х3. Медали в баскетболе будут разыграны в предпоследний и последний медальные дни Олимпийских игр. Летние Игры продлятся до 8 августа.

Отметим, пятый игровой день, 28 июля, на Олимпиаде завершен. С его результатами можно ознакомиться у нас на сайте. Все медальные результаты Игр доступны в нашем онлайне.