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Определились олимпийские чемпионы в мужской командной сабле

Определились олимпийские чемпионы в мужской командной сабле
15:11 Сегодня Телеграф Фото: Twitter FIE_fencing

В среду, 28 июля, на Олимпийских играх в Токио (Япония) состоялись командные соревнования в мужское сабле. Победу в олимпийском турнире в этой дисциплине завоевали южнокорейцы. 

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

Об этом сообщает официальный сайт Олимпийских игр.

В финальном поединке южнокорейские фехтовальщики обыграли сборную Италии с разгромным счетом 45-26. Таким образом, корейцы выиграли "золото", а итальянцы - "серебро".

Отметим, для Южной Кореи это "золото" стало четвертым в Японии. Ранее спортсмены из этой страны брали "золото" только в соревновании лучников.

В "бронзовом" матче команды Венгрии и Германии устроили настоящую "зарубу" за каждое очко. В итоге третье место завоевали представители Венгрии. Итоговый счет - 40:45.

Отметим, завтра, 29 июля, программа фехтования на Олимпиаде продолжиться состязаниями среди команд-рапиристок.

На Играх в Японии подходит к концу 5-й соревновательный день, за результатами которого можно следить в онлайн-трансляции от "Телеграф". Все медальные результаты Олимпиады-2020 доступны у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Олимпийские игры, Олимпиада, Фехтование, Сабля, Токио-2020.
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