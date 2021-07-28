Определились олимпийские чемпионы в мужской командной сабле

В среду, 28 июля, на Олимпийских играх в Токио (Япония) состоялись командные соревнования в мужское сабле. Победу в олимпийском турнире в этой дисциплине завоевали южнокорейцы.

Об этом сообщает официальный сайт Олимпийских игр.

В финальном поединке южнокорейские фехтовальщики обыграли сборную Италии с разгромным счетом 45-26. Таким образом, корейцы выиграли "золото", а итальянцы - "серебро".

Отметим, для Южной Кореи это "золото" стало четвертым в Японии. Ранее спортсмены из этой страны брали "золото" только в соревновании лучников.

В "бронзовом" матче команды Венгрии и Германии устроили настоящую "зарубу" за каждое очко. В итоге третье место завоевали представители Венгрии. Итоговый счет - 40:45.

Отметим, завтра, 29 июля, программа фехтования на Олимпиаде продолжиться состязаниями среди команд-рапиристок.

На Играх в Японии подходит к концу 5-й соревновательный день, за результатами которого можно следить в онлайн-трансляции от "Телеграф". Все медальные результаты Олимпиады-2020 доступны у нас на сайте.