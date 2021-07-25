Скачать
Воскресенье, 25.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Южнокорейские лучницы разгромили россиянок в финале Олимпийских игр
Южнокорейские лучницы разгромили россиянок в финале Олимпийских игр
16-летний стрелок завоевал медаль на Олимпийских играх
16-летний стрелок завоевал медаль на Олимпийских играх
На Олимпиаде в Токио побит мировой рекорд в плавании
На Олимпиаде в Токио побит мировой рекорд в плавании
Японка Охаси выиграла "золото" Олимпиады на дистанции 400 м комплексом
Японка Охаси выиграла "золото" Олимпиады на дистанции 400 м комплексом

Китай вновь возглавил медальный зачет Олимпиады после победы в синхронных прыжках в воду

Китай вновь возглавил медальный зачет Олимпиады после победы в синхронных прыжках в воду
Обновлено 11:07 Сегодня Телеграф Фото: Twitter fina1908

В воскресенье, 25 июля, на Играх в Токио (Япония) прошли первые соревнования прыгунов в воду. В дисциплине синхронные прыжки в воду с 3-метрового трамплина среди женщин победу отпраздновал Китай, который вернулся на вершину медального зачета Олимпиады-2020.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

Лучшими с оценкой 326,40 стали китаянки Хань Ван и Хинмао Ши. Следом за ними расположились канадки Дженнифер Абель и Мелисса Ситрини-Болье (300,78), а "бронзу" взяли немки Тина Панзел и Лена Хентшелл (284,97).

Результаты в согреваниях по синхронным прыжкам в воду с 3-метрового трамплина среди женщин:

Напомним, китайцы завоевали уже четыре золотых медали на Олимпиаде-2020. Ранее  "золото" выиграла стрелок из пневматической винтовки с 10 метров Цянь Янпобеду в тяжелой атлетике в весовой категории до 49 кг у женщин добыла китаянка Чжихой Хо, а Сунь Ивэнь победила на личных соревнованиях по фехтованию на шпагах. Также на счету КНР одно "серебро" и 3 "бронзы". За ходом игрового дня, 25 июля, на Олимпиаде-2020 можно следить у нас на сайте. Все медальные результаты доступны в нашем онлайне.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 254

Все по теме:

Олимпийские игры, Олимпиада, Токио-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Беринчик досрочно остановил "Русского молота" в бою на голых кулаках (видео)
02 Украинка Костевич остановилась в шаге от медали на Олимпиаде в Токио
03 На Олимпиаде в Токио побит мировой рекорд в плавании
04 На Олимпиаде в Токио разыграли первые медали в плавании
05 Японка Охаси выиграла "золото" Олимпиады на дистанции 400 м комплексом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь