Китай вновь возглавил медальный зачет Олимпиады после победы в синхронных прыжках в воду

В воскресенье, 25 июля, на Играх в Токио (Япония) прошли первые соревнования прыгунов в воду. В дисциплине синхронные прыжки в воду с 3-метрового трамплина среди женщин победу отпраздновал Китай, который вернулся на вершину медального зачета Олимпиады-2020.

Лучшими с оценкой 326,40 стали китаянки Хань Ван и Хинмао Ши. Следом за ними расположились канадки Дженнифер Абель и Мелисса Ситрини-Болье (300,78), а "бронзу" взяли немки Тина Панзел и Лена Хентшелл (284,97).

Результаты в согреваниях по синхронным прыжкам в воду с 3-метрового трамплина среди женщин:

Напомним, китайцы завоевали уже четыре золотых медали на Олимпиаде-2020. Ранее "золото" выиграла стрелок из пневматической винтовки с 10 метров Цянь Ян, победу в тяжелой атлетике в весовой категории до 49 кг у женщин добыла китаянка Чжихой Хо, а Сунь Ивэнь победила на личных соревнованиях по фехтованию на шпагах. Также на счету КНР одно "серебро" и 3 "бронзы". За ходом игрового дня, 25 июля, на Олимпиаде-2020 можно следить у нас на сайте. Все медальные результаты доступны в нашем онлайне.