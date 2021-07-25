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На Олимпиаде-2020 разыграли первый комплект медалей в фехтовании на рапирах

На Олимпиаде-2020 разыграли первый комплект медалей в фехтовании на рапирах
Обновлено 16:13 Сегодня Телеграф Фото: Twitter FIE_fencing

В воскресенье, 25 июля, на Олимпийских играх в Токио (Япония) стартовали соревнования по фехтованию на рапирах.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

Триумфовала в олимпийском турнире среди женщин представительница США Ли Кифер, которая в решающем поединке одолела главную фаворитку соревнований - Инну Дериглазову, представляющую команду олимпийского комитета России (ОКР). Итоговый счет - 15-13 в пользу американки.

"Бронзу" выиграла еще одна россиянка Лариса Коробейникова, которая оказалась сильнее итальянки Аличе Вольпи. Итоговый счет - 15:14 в пользу представительницы ОКР.

"Телеграф" напоминает, что второй соревновательный день, 25 июля, подарил Украине еще одну медаль. Фехтовальщик на шпагах Игорь Рейзлин в поединке за третье место победил итальянца Андреа Сантарелли и выиграл "бронзу" Олимпийских игр в 37 лет. Ранее бронзовую награду завоевала украинка Дарья Билодид, которая стала третьей в дзюдо в весовой категории до 48 кг.

Второй соревновательный день на Олимпиаде в Токио подходит к концу. Со всеми результатами Игр можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Олимпийские игры, Олимпиада, Фехтование, Рапира, Токио-2020.
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