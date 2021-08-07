Скачать
Суббота, 07.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Украинки Лузан и Четверикова завоевали "серебро" на Олимпиаде в Токио
Украинки Лузан и Четверикова завоевали "серебро" на Олимпиаде в Токио
Легкая атлетика на Олимпиаде: результаты 15-го игрового дня
Легкая атлетика на Олимпиаде: результаты 15-го игрового дня
Пляжный волейбол на Олимпиаде в Токио: кто взял "золото"
Пляжный волейбол на Олимпиаде в Токио: кто взял "золото"
Украина выиграла одну медаль, Китай не догнать: итоги 14-го дня Игр
Украина выиграла одну медаль, Китай не догнать: итоги 14-го дня Игр

Командные виды спорта на Олимпиаде в Токио: кто выиграл "золото" в 15-й день Игр

Командные виды спорта на Олимпиаде в Токио: кто выиграл "золото" в 15-й день Игр
08:29 Сегодня Телеграф Фото: Twitter TeamUSA

В субботу, 7 августа, на Олимпийских играх в Токио пройдут сразу несколько финальных поединков в командных видах спорта. Первыми разыграли "золото" баскетболисты.

Об этом сообщает официальный сайт Игр в Японии.

Олимпийские игры-2020: где и когда смотреть церемонию закрытия

В финале мужского олимпийского турнира по баскетболу победу одержала сборная США. В решающем поединке американцы одолели французов со счетом 87:82. Таким образом,  представители США выиграли "золото", а "Трехцветные" завоевали "серебро".

Бронзовый призер Олимпийских игр-2020 определится в матче Словения - Австралия. Результат этой игры появится в этой статье по завершению поединка.

Отметим, 7 августа на Олимпиаде пройдут и другие медальные соревнования в командных видах спорта, в частности, в водном поло, бейсболе, футболе, гандболе и волейболе. Результаты также будут доступны здесь.

"Телеграф" ведет онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня Олимпиады. Кроме того, у нас на сайте доступны все медальные результаты Игр в Японии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 93

Все по теме:

Олимпийские игры, Баскетбол, Олимпиада, Токио-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина выиграла одну медаль, Китай не догнать: итоги 14-го дня Игр
02 Украинские олимпийцы бьются за медали без тренеров: в Федерации говорят, что к ним не обращались
03 Олимпиада: онлайн-трансляция 15-го игрового дня
04 Олимпийские игры-2020: где и когда смотреть церемонию закрытия
05 Украинки Лузан и Четверикова завоевали "серебро" на Олимпиаде в Токио
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь