Командные виды спорта на Олимпиаде в Токио: кто выиграл "золото" в 15-й день Игр

В субботу, 7 августа, на Олимпийских играх в Токио пройдут сразу несколько финальных поединков в командных видах спорта. Первыми разыграли "золото" баскетболисты.

Об этом сообщает официальный сайт Игр в Японии.

В финале мужского олимпийского турнира по баскетболу победу одержала сборная США. В решающем поединке американцы одолели французов со счетом 87:82. Таким образом, представители США выиграли "золото", а "Трехцветные" завоевали "серебро".

Бронзовый призер Олимпийских игр-2020 определится в матче Словения - Австралия. Результат этой игры появится в этой статье по завершению поединка.

Отметим, 7 августа на Олимпиаде пройдут и другие медальные соревнования в командных видах спорта, в частности, в водном поло, бейсболе, футболе, гандболе и волейболе. Результаты также будут доступны здесь.

"Телеграф" ведет онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня Олимпиады. Кроме того, у нас на сайте доступны все медальные результаты Игр в Японии.