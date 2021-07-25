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16-летний стрелок завоевал медаль на Олимпийских играх

16-летний стрелок завоевал медаль на Олимпийских играх
Обновлено 10:14 Сегодня Телеграф Фото: Twitter TeamUSA

В воскресенье, 25 июля, на Олимпийских играх в Токио соревновались стрелки из пневматической винтовки с 10 метров. 

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

Победу на олимпийском турнире одержал спортсмен из США Уильям Шэйнер, "серебро" завоевал 16-летний китаец Ли-Хао Шэн, а "бронза" досталась Ян Хаожань. Украинские стрелки Олег Царьков и Сергей Кулиш не квалифицировались в финал олимпийского турнира, заняв 29-е и 40-е места в отборе соответственно.

Результаты соревнований по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров у мужчин:

Отметим, во второй соревновательный день на Олимпиаде в Токио были разыграны также медали в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров у женщин. В этой дисциплине украинка Елена Костевич оказалась в шаге от медали, проиграв дуэль россиянке, которая и выиграла в итоге турнир. За результатами других украинцев можно следить в нашем онлайне игрового дня. Все медальные результаты Олимпиады-2020 доступны у нас на сайте.

Напомним, в первый игровой день, 24 июля, было разыграно два комплекта медалей в стрельбе из пневматики. В частности, в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров победила китаянка Цянь Ян, а в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров триумфовал иранец Джавад Форугхи.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Олимпиада, Токио-2020, Стрельба из пневматической винтовки.
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