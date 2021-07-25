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Китай идет в отрыв: тяжелоатлет из Поднебесной выиграл "золото" Олимпиады

Китай идет в отрыв: тяжелоатлет из Поднебесной выиграл "золото" Олимпиады
12:56 Сегодня Телеграф Фото: Twitter eanrdnsyh

В воскресенье, 25 июля, на летней Олимпиаде в Токио (Япония) прошли соревнования среди мужчин-тяжелоатлетов в весовой категории до 61 кг.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

Победу в олимпийском турнире завоевал китайский тяжелоатлет Фабин Ли, который попутно установил олимпийский рекорд. Фабин набрал в сумме двоеборья 313 кг (олимпийский рекорд). В рывке Ли поднял штангу весом 141 кг, а в толчке китаец с олимпийским рекордом взял вес в 172 кг. "Серебро" получил тяжелоатлет из Индонезии Эко Юли Ираван (137 + 165), а "бронзу" выиграл Игорь Сон из Казахстана (131 + 163).

 Результаты соревнований по тяжелой атлетике у мужчин в весе до 61 кг:

Отметим, для Китая это "золото" стало пятым на Олимпиаде-2020, и "Поднебесная" продолжает уверенно лидировать в медальном зачете. Во время второго игрового дня, 25 июля, китаянки Хань Ван и Хинмао Ши завоевали "золото" в соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с 3-метрового трамплина среди женщин. А 24 июля  "золото" выиграли стрелок из пневматической винтовки с 10 метров Цянь Янтяжелоатлетка в весовой категории до 49 кг Чжихой Хо, и Сунь Ивэнь, которая победила на личных соревнованиях по фехтованию на шпагах.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Олимпийские игры, Олимпиада, Тяжелая атлетика, Токио-2020, Фабин Ли.
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