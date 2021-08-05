Борьба на Олимпиаде в Токио: кто выиграл "золото" в 13-й день Игр

В четверг, 5 августа, на Олимпийских играх в Токио проходят медальные соревнования по вольной борьбе, в рамках которых сегодня разыграют три комплекта наград.

Об этом сообщает официальный сайт Игр-2020.

У мужчин в весовой категории до 57 кг "золото" завоевал представитель олимпийского комитета России (ОКР) Завур Угуев, который в финале олимпийского турнира по вольной борьбе одолел представителя Индии Кумара Рави. "Бронзу" в этой весовой категории выиграли Нурислам Санаев из Казахстана и американец Томас Гилман.

Отметим, в данные минуты в Токио проходят медальные соревнования по вольной борьбе среди мужчин в весе до 86 кг и женщин в весовой категории до 57. Все результаты будут доступны здесь по окончании поединков.

На Олимпийских играх в Токио проходит 13-й соревновательный день, с результатами которого можно ознакомиться в нашем онлайне. Кроме того, со всеми медальными результатами Олимпиады-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.