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Борьба на Олимпиаде в Токио: кто выиграл "золото" в 13-й день Игр

Борьба на Олимпиаде в Токио: кто выиграл "золото" в 13-й день Игр
14:24 Сегодня Телеграф Фото: Twitter olympic_russia

В четверг, 5 августа, на Олимпийских играх в Токио проходят медальные соревнования по вольной борьбе, в рамках которых сегодня разыграют три комплекта наград.

Об этом сообщает официальный сайт Игр-2020.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

У мужчин в весовой категории до 57 кг "золото" завоевал представитель олимпийского комитета России (ОКР) Завур Угуев, который в финале олимпийского турнира по вольной борьбе одолел представителя Индии Кумара Рави. "Бронзу" в этой весовой категории выиграли Нурислам Санаев из Казахстана и американец Томас Гилман.

Отметим, в данные минуты в Токио проходят медальные соревнования по вольной борьбе среди мужчин в весе до 86 кг и женщин в весовой категории до 57. Все результаты будут доступны здесь по окончании поединков.

На Олимпийских играх в Токио проходит 13-й соревновательный день, с результатами которого можно ознакомиться в нашем онлайне. Кроме того, со всеми медальными  результатами Олимпиады-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Вольная борьба, Олимпиада, Токио-2020.
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